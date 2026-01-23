Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Czechoslovak Group získala pri vstupe na amsterdamskú burzu 3,8 mld.

Jej trhová kapitalizácia sa vďaka tomu zvýšila na viac ako 30 miliárd eur.

Autor TASR
Londýn 23. januára (TASR) - Spoločnosť Czechoslovak Group (CSG) českého podnikateľa Michala Strnada získala v piatok z predaja akcií na amsterdamskej burze 3,8 miliardy eur. Jej trhová kapitalizácia sa vďaka tomu zvýšila na viac ako 30 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

CSG v rámci vstupu na burzu predala 30 miliónov nových akcií a 122 miliónov existujúcich akcií pri cene 25 eur za kus. Michal Strnad, 33-ročný majiteľ spoločnosti, získa v rámci tejto transakcie takmer 3 miliardy eur, zatiaľ čo zvyšok výnosov pôjde na rozvoj spoločnosti, uviedla CSG podľa agentúry Reuters.

O 10.43 SEČ trhová hodnota CSG vzrástla na 31,6 miliardy eur, pričom akcie sa obchodovali na úrovni 31,60 eura za kus, čo bol nárast o 26,4 % v porovnaní s uvádzacou cenou. Na začiatku obchodovania kurz akcií stúpol až na 33 eur za kus.
