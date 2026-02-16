< sekcia Ekonomika
CzechTourism: Slovensko zostáva dôležitým zdrojom návštevnosti Česka
Slováci sú podľa agentúry dlhodobo medzi poprednými návštevníkmi.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Slovensko je z pohľadu českej centrály cestovného ruchu CzechTourism dôležitým zdrojom návštevnosti. Preto tu má dlhodobo zastúpenie, predstavuje atraktivity Česka vo všetkých regiónoch, pričom Slováci sú podľa agentúry dlhodobo medzi poprednými návštevníkmi.
„Venujeme sa širokej palete tém, keďže i dôvody na návštevu Česka sú pestré. Väčšiu váhu sme v roku 2025 venovali gastronómii s ohľadom na spoluprácu s Michelin Guide a prvým českým michelinským sprievodcom,“ uviedla pre TASR riaditeľka zastúpenia CzechTourism na Slovensku Nora Gill. Vonkajšie a online kampane akcentovali prepojenie relaxu a aktívnej dovolenky.
Počet návštevníkov zo Slovenska v Česku vlani dosiahol takmer 932.000, čo je medziročne o 3,9 % viac. Podľa údajov Českého štatistického úradu je to zhruba 4-percentný podiel zo všetkých 23,5 milióna hostí hromadných ubytovacích zariadení v Česku.
Spomedzi skoro 11 miliónov zahraničných návštevníkov mali Slováci podiel 8,5 %. Skončili tretí za Nemcami a Poliakmi, keď ich o vyše 7000 osôb predstihli severní susedia vďaka nárastu skoro o 12 %. Slováci zvýšili počet prenocovaní v ČR bezmála o 5 % na 1,86 milióna pri priemernej dĺžke pobytu tri dni. Za našincami podľa návštevnosti skončili Američania, Briti, Taliani, Ukrajinci, Rakúšania, Francúzi, Španieli.
„V štatistikách sa neobjavujú návštevníci malých ubytovacích zariadení ani tí, ktorí sa ubytovávajú u priateľov a známych či cez platformy, ako je Booking alebo Airbnb. Celkové počty sú tak oveľa vyššie ako oficiálne uvádzaná štatistika Českého štatistického úradu,“ ozrejmila Gill. CzechTourism bude pokračovať v prezentovaní modernej českej kuchyne a pozývať za zážitkami podľa vlastného gusta v duchu konceptu vystihujúceho Česko.
Na nedávnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave na rozdiel od minulosti chýbala spoločná prezentácia Česka. Najpodstatnejším faktorom podľa Gill bolo to, že Česko nemalo schválený štátny rozpočet a agentúra fungovala v prísnom rozpočtovom provizóriu. Podobne na tom zrejme boli kraje a ich destinačné agentúry.
„Navyše, po pandémii sa počet subjektov cestovného ruchu na ITF Slovakiatour stále znižoval, ponuka nebola taká široká, ako bola verejnosť zvyknutá a v dôsledku toho má to vplyv na celkovú atraktívnosť veľtrhu. V neposlednom rade ide aj o veľký finančný objem, ktorý CzechTourism na expozíciu v minulých rokoch vynakladal,“ vysvetlila Gill.
Česká agentúra realizuje online kampane z ústredia v Prahe, vonkajšiu kampaň mohli vidieť návštevníci letísk v Bratislave a Košiciach alebo cestujúci na autobusovej stanici Nivy v Bratislave. „Spolupracujeme aj s českými krajanmi na Slovensku, zorganizovali sme fotovýstavu o bezbariérovom cestovaní,“ priblížila Gill s tým, že zaujala aj výstava o histórii českej gastronómie.
