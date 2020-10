D. Frost potvrdil obnovenie obchodných rokovaní medzi EÚ a Britániou

Londýn/Brusel 21. októbra (TASR) - Británia a Európska únia obnovia rozhovory o obchode vo štvrtok 22. októbra. Uviedol to v stredu hlavný britský vyjednávač pre brexit David Frost. Potvrdil tak predbežné informácie o obnovení rokovaní s cieľom zachrániť vzájomný obchod za miliardy dolárov.



Ako Frost povedal, rokovania, na ktorých sa dohodol po telefonickom rozhovore s hlavným vyjednávačom EÚ Michelom Barnierom, sa začnú vo štvrtok popoludní. "Rozhovory budú intenzívne a začnú sa zajtra v popoludňajších hodinách v Londýne," povedal Frost, ktorého citovala agentúra DPA. Podľa agentúry Reuters by sa rokovania mali konať od 22. do 25. októbra.



Vyjednávači sa na ďalších rozhovoroch dohodli necelý týždeň po tom, ako britský premiér Boris Johnson pohrozil, že k uzatvoreniu obchodnej dohody nemusí dôjsť. Reagoval tak na vyhlásenie lídrov Európskej únie, aby "Británia urobila potrebné kroky na uzatvorenie dohody". Situácia sa tak opäť skomplikovala. Johnson síce priamo neuviedol, že ďalšie rozhovory sa už neuskutočnia, Bruselu však odkázal, že pokračovať môžu iba v prípade, že EÚ "podstatne zmení svoj prístup".