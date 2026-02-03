< sekcia Ekonomika
D. Jorgensen: EK podporí štáty v boji proti krátkodobým prenájmom
Európa čelí bytovej kríze a milióny ľudí majú problém splácať svoje účty.
Autor TASR
Brusel 3. februára (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje podporiť mestá v boji proti krátkodobým prenájmom, ktoré prudko zvyšujú náklady na bývanie a vedú k vysídľovaniu obyvateľov. Služby ponúkané prostredníctvom rezervačných online platforiem, ako sú Airbnb či Bookin, však prinášajú aj výhody, a preto Komisia nenavrhne ich zákaz, vyhlásil v utorok európsky komisár pre energetiku a dostupné bývanie Dan Jorgensen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Európa čelí bytovej kríze a milióny ľudí majú problém splácať svoje účty, preto „musíme konať teraz“, povedal Jorgensen. Komisia podľa neho počas tohto roka roka predloží návrh, v ktorom okrem iného stanoví kritériá na definovanie zón s napätou situáciou v oblasti bývania.
„Pre tieto oblasti bude k dispozícii zoznam rôznych nástrojov, ktoré môžu mestá použiť,“ dodal eurokomisár. „Nenútime mestá robiť niečo, čo nechcú robiť, ale skôr im dávame príležitosť riešiť tento problém,“ vysvetlili Jorgensen. Zdôraznil pritom, že problematika bývania je predovšetkým kompetenciou členských štátov, a Komisia má v tejto oblasti len obmedzený vplyv.
„Mať domov je ľudské právo. Ak sa tým nebudeme zaoberať, ak tieto problémy nevyriešime od základu, riskujeme, že podkopeme našu demokraciu,“ uzavrel komisár po stretnutí so zástupcami členských štátov v Bruseli.
Európa čelí bytovej kríze a milióny ľudí majú problém splácať svoje účty, preto „musíme konať teraz“, povedal Jorgensen. Komisia podľa neho počas tohto roka roka predloží návrh, v ktorom okrem iného stanoví kritériá na definovanie zón s napätou situáciou v oblasti bývania.
„Pre tieto oblasti bude k dispozícii zoznam rôznych nástrojov, ktoré môžu mestá použiť,“ dodal eurokomisár. „Nenútime mestá robiť niečo, čo nechcú robiť, ale skôr im dávame príležitosť riešiť tento problém,“ vysvetlili Jorgensen. Zdôraznil pritom, že problematika bývania je predovšetkým kompetenciou členských štátov, a Komisia má v tejto oblasti len obmedzený vplyv.
„Mať domov je ľudské právo. Ak sa tým nebudeme zaoberať, ak tieto problémy nevyriešime od základu, riskujeme, že podkopeme našu demokraciu,“ uzavrel komisár po stretnutí so zástupcami členských štátov v Bruseli.