D. Kozak: Ruská odpoveď na sankcie USA bude adekvátna

Moskva 29. decembra (TASR) - Reakcia Ruska na sankcie USA v súvislosti s výstavbou plynovodu Severný prúd 2 bude "adekvátna" a plynovod sa napriek americkým sankciám dostavia. Povedal to v nedeľu podpredseda ruskej vlády Dmitrij Kozak. Informovala o tom ruská agentúra TASS, ktorá sa odvolala na jeho vyjadrenia v programe televíznej stanice Rossija 1.



"Naše kroky budú dobre vyvážené a adekvátne," odpovedal Kozak v programe Vesti Nedeli stanice Rossija 1 na otázku, aká bude odpoveď Ruska na americké sankcie v súvislosti s projektom Severný prúd 2. Zároveň dodal, že napriek sankciám a obmedzeniam sa plynovod dostavia. "Vieme, ako to urobiť," dodal Kozak. Podľa neho Američania uvažujú inak, ak ide o energetickú bezpečnosť ostatných krajín. "Ak by sa to týkalo ich vlastnej energetickej bezpečnosti, predpokladám, že by konali odlišne," povedal.



Americký prezident Donald Trump 20. decembra podpísal zákon o výdavkoch na obranu, súčasťou ktorého sú aj sankcie voči firmám podieľajúcim sa na výstavbe plynovodu Severný prúd 2. Podľa Američanov projekt zvyšuje závislosť Európskej únie od dovozu plynu z Ruska. Podľa Moskvy, ako aj Nemecka, na ktorého územie má plynovod priamo z Ruska smerovať, však USA zasahujú do vnútorných záležitostí iných štátov.



Efekt sa však dostavil. Po podpise zákona v USA švajčiarska spoločnosť Allseas, ktorá zabezpečovala kladenie potrubia v Baltickom mori, svoje práce na projekte plynovodu pozastavila a plavidlá stiahla z oblasti.



Ruský minister energetiky Alexander Novak tento týždeň vyhlásil, že projekt by mohlo Rusko dokončiť samo. Uviedol, že by to mohla zrealizovať spoločnosť Nord Stream AG, v ktorej väčšinu kontroluje ruský Gazprom a ktorá celý projekt prevádzkuje. Vyžiada si to však niekoľko mesiacov navyše. Podľa Novaka by následne plynovod mohli do prevádzky uviesť namiesto polovice koncom roka 2020.