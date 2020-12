D. Kubín budúci rok zainvestuje do opráv atletickej dráhy i križovatky

Dolný Kubín 20. decembra (TASR) – Mesto Dolný Kubín plánuje v nasledujúcom roku investovať 600.000 eur do opravy atletickej dráhy. Rekonštrukcie za 350.000 eur by sa mala dočkať aj križovatka pri obchodnom reťazci na Aleji slobody. Uviedol to primátor mesta Ján Prílepok.



Samospráva počíta aj s výdavkami na kúpu časti bytového domu vrátane pozemkov na ulici Mládežnícka v sume 133.000 eur. Plánuje aj spoluúčasť na výstavbe mestského trhoviska v sume 18.800 eur v rámci projektu Miestnej akčnej skupiny Orava či ihrisko pre cvičenie s vlastnou váhou na sídlisku Banisko.



Na financovanie projektových dokumentácií na investičné akcie mesta je v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 50.000 eur. "Na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska je určených 120.000 eur. Do budúcoročného rozpočtu je presunutých aj 69.000 eur na prvú etapu rekonštrukcie kina Choč," doplnil primátor.



Na výkup pozemkov poputuje budúci rok 20.000 eur. Prioritou bude podľa Prílepka pokračovanie vo vyrovnávaní pozemkov v oblasti individuálnej bytovej výstavby Brehy, pozemkov v oblasti Ožnica, pod miestnymi komunikáciami a príprava majetkových podmienok pre realizáciu investičných akcií.



V oblasti bezpečnosti sú v roku 2021 naplánované výdavky vo výške 25.000 eur na spolufinancovanie projektu "Rozvoj mesta Dolný Kubín v oblasti moderných technológii" v predpokladanej celkovej sume 500.000 eur. Sumu 10.000 eur mesto využije na výstavbu troch nabíjacích staníc pre elektromobily v meste.



Podľa vývoja ekonomiky, ale aj pandemickej situácie chce vedenie mesta v jarných mesiacoch schvaľovať aj ďalšie investičné akcie.