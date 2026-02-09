< sekcia Ekonomika
D-Nutrition chce v Pravenci postaviť nový závod
Sústrediť tam chce svoje výrobné i skladové kapacity.
Autor TASR
Pravenec 9. februára (TASR) - Slovenský výrobca a dodávateľ výživových doplnkov spoločnosť D-Nutrition plánuje v Pravenci (okres Prievidza) postaviť svoj nový výrobný závod. Sústrediť tam chce svoje výrobné i skladové kapacity. Náklady na výstavbu závodu firma odhadla na viac ako 30 miliónov eur, zámer má priniesť nové pracovné miesta.
Výstavba a prevádzka výrobného závodu spolu s príslušnou technickou a dopravnou infraštruktúrou má výrazne zlepšiť kvalitu pracovného prostredia, optimalizovať vnútorné logistické toky a priniesť nové pracovné miesta, skonštatovala firma so sídlom v Slovenskom Grobe v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Priblížila, že v súčasnosti sa jej výrobné a skladové priestory nachádzajú v rozptýlených lokalitách, čo znižuje efektivitu výroby a komfort zamestnancov. Jej cieľom je preto združiť výrobu a skladovanie pod jednu strechu. Firma uvažuje pri plnej prevádzke s maximálnym počtom 200 zamestnancov.
Nový závod chce spoločnosť umiestniť v okrajovej južnej časti Pravenca, kde sa i v súčasnosti nachádzajú výrobné a skladové závody. Územie susedí z východnej strany s komunikáciou I/64, zo severnej strany s areálom spoločnosti Iljin Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou komponentov pre automobilový priemysel.
Náklady na realizáciu zámeru firma odhadla na 30,7 milióna eur. S výstavbou chce investor v závislosti od získania povolení začať v budúcom roku, závod plánuje uviesť do prevádzky o tri až štyri roky neskôr.
Spoločnosť je výrobcom a dodávateľom výživových doplnkov a produktov zdravej výživy. Pôsobí ako zmluvný výrobca, ktorý poskytuje komplexné služby od návrhu receptúr cez výrobu až po finálne balenie produktov pre rôzne obchodné značky. Hlavnou činnosťou spoločnosti je vývoj, výroba a kompletizácia doplnkov výživy vo forme tabliet, kapsúl, práškových zmesí, olejov a tekutých produktov.
„Navrhovaný závod výrazne prispeje k zvýšeniu produkčnej kapacity firmy, umožní efektívnejšiu logistiku výroby a expedície a podporí dlhodobý rast a konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu výživových doplnkov,“ dodala firma v zámere.
Priemerná miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahla v okrese Prievidza podľa posledných dostupných údajov z decembra minulého roka 4,28 percenta.
