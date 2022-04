D. Peskov: Plyn je len prvou komoditou pre platby v rubľoch

Moskva/Londýn 3. apríla (TASR) - Systém platieb za dodávky plynu v rubľoch predstavuje prototyp, ktorý sa v budúcnosti rozšíri aj na ďalšie kľúčové komodity. Povedal to v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Uvalenie sankcií zo strany USA, Európskej únie, ako aj ďalších krajín na Moskvu po invázii Ruska na Ukrajinu dostalo ruskú ekonomiku do najväčšej krízy od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991. Vláda a centrálna banka prijali opatrenia, to však nestačilo. S najtvrdšou odpoveďou prišiel ruský prezident Vladimir Putin 23. marca, keď oznámil, že za dodávky ruského plynu do krajín, ktoré Kremeľ "nepovažuje za priateľské", sa bude platiť v rubľoch. Príslušný dekrét podpísal vo štvrtok 31. marca s tým, že systém začína platiť od apríla. Odberatelia ruského plynu si od 1. apríla musia otvoriť rubľové účty v ruskej štátnej banke Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble.



"Ide o prototyp systému," povedal Peskov v rozhovore pre televíznu stanicu Prvý kanál v súvislosti s platbami za plyn v rubľoch. "Nepochybujem, že sa tento model rozšíri aj na ďalšie skupiny tovarov," dodal, konkrétny časový rámec však nezverejnil.



Rozhodnutie západných štátov zmraziť rezervy ruskej centrálnej banky v hodnote 300 miliárd USD (271,44 miliardy eur) bola podľa Peskova "krádež", ktorá ešte urýchli odklon od závislosti od amerického dolára a eura ako svetových rezervných mien. Dodal, že Kremeľ má záujem o nový systém, ktorý by nahradil finančnú architektúru vytvorenú západnými mocnosťami v Bretton Woods v roku 1944. "Je jednoznačné, že dospejeme k nejakému novému systému, odlišnému od toho z Bretton Woods, aj keď je to zatiaľ ešte vzdialená perspektíva," povedal Peskov.



(1 EUR = 1,1052 USD)