D. Peskov: Rusko monitoruje turbulentnú situáciu na trhu s ropou

Moskva 7. apríla (TASR) - Situácia na svetovom trhu s ropou je mimoriadne turbulentná a ruské orgány ju pozorne monitorujú, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni v pondelok krátko po 9.00 h SELČ prvýkrát od 12. apríla 2021 klesla pod hranicu 63 amerických dolárov (56,98 eura) za barel (159 litrov). „Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý pre doplnenie nášho rozpočtu. Pozorne sledujeme situáciu, ktorá je v súčasnosti mimoriadne turbulentná, napätá a plná emócií. Súvisí to s rozhodnutím USA zaviesť clá na väčšinu krajín sveta,“ povedal Peskov na brífingu. Zdôraznil, že úrady robia všetko pre to, aby zmiernili vplyv nestabilnej situácie na globálnom trhu na ruskú ekonomiku.



Spojené štáty začali 5. apríla vyberať plošné clo vo výške 10 % na tovary z celého sveta. Automobily dovážané do USA už od 3. apríla podliehajú clu vo výške 25 %. V stredu (9. 4.) majú začať platiť ďalšie tzv. recipročné clá zamerané na krajiny, ktoré údajne voči Spojeným štátom uplatňujú neférové obchodné praktiky. Clo na dovoz z Európskej únie Washington stanovil na úrovni 20 %.



(1 EUR = 1,1057 USD)