D. Saková: Brusel nemá jednotný názor na tranzit plynu cez Ukrajinu

Bratislava 31. marca (TASR) - Rokovania pracovnej skupiny Európskej komisie (EK) o obnovení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu pokračujú, no názory vedenia Komisie na túto tému nie sú jednotné. Zatiaľ čo eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen vyhlásil, že neráta s obnovením tranzitu, predsedníčka EK Ursula von der Leyenová tvrdila, že Slovensko s Komisiou aj s Ukrajinou vyvinú maximálne úsilie, aby sa obnovil tranzit plynu cez Ukrajinu. Obnovenie tranzitu by pomohlo okrem iného znížiť ceny plynu v Európe, uviedla v pondelok ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



„Dlhodobo tvrdíme, že by to pomohlo nielen nášmu regiónu, nielen Slovensku a Rakúsku najmä, ale pomohlo by to celej Európskej únii, pretože konkurencieschopnosť Európskej únie je ďaleko od očakávaní oproti ostatným krajinám,“ povedala Saková. Šéfka rezortu hospodárstva upozornila na štúdiu spoločnosti Goldman Sachs, podľa ktorej by cena plynu po obnovení tranzitu mohla spadnúť zo súčasných viac ako 40 eur za megawatthodinu (MWh) na 22 eur/MWh. „Môžeme hovoriť, že konkurencieschopnosť Európskej únie by mohla dostať reštart,“ dodala Saková.



Ďalším efektom by bolo podľa ministerky zníženie cien plynu pre Slovensko a Rakúsko, ktoré sú v súčasnosti na konci prepravných trás a majú ceny oproti ostatným štátom ešte vyššie o približne desatinu. I keď Európska komisia podľa Sakovej Slovensku navrhovala, aby využívalo alternatívne trasy prepravy, ich kapacity sú ale z väčšej časti obsadené štátmi, cez ktoré prechádzajú.



Aktuálne Slovenskému SPP ďalšiu časť kapacity na južnej trase uvoľnilo Maďarsko. Od apríla sa tak dovoz ruského plynu pre SPP niekoľkonásobne zvýši, čo pre slovenských zákazníkov SPP zabezpečí dostatočné množstvo plynu na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Zvýšenie kapacity plynovodu Turkstream či zvýšenie ťažby napríklad v Azerbajdžane naráža na návratnosť investícií, ktoré by dosahovali miliardy eur. EÚ podľa Sakovej zatiaľ vo svojej stratégii takúto podporu neplánuje.