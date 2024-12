D. Saková: Dohoda s Mercosurom podporí domáce podnikateľské prostredie

Bratislava 6. decembra (TASR) - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Európskou úniou a Mercosurom podporí otvorenú ekonomiku Slovenska. Ďalšie úspešné rokovania so štátmi Južnej Ameriky, ktoré do zoskupenia patria, prispejú k vzniku pracovných miest, zabezpečia nové podnikateľské príležitosti a nižšie ceny. Uviedla to v piatok ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"V súčasnosti zo Slovenska do krajín Mercosuru vyváža 244 slovenských spoločností široký sortiment tovarov a služieb. Z nich 79 % tvoria malé a stredné podniky. Dohoda pomôže podporiť zhruba 5000 pracovných miest na Slovensku a tento počet môže narastať. Ekonomicky pre nás bude výhodné aj postupné odstránenie existujúcich ciel v kľúčových vývozných odvetviach," povedala Saková. Očakáva, že nová dohoda o zóne voľného podporí najmä obchodovanie v rámci automobilového sektora.



Dohoda medzi Európskou úniou a Mercosurom, ktorá bola uzavretá po viac ako dvoch desaťročiach rokovaní, by mala výrazným spôsobom pomôcť exportne orientovaným krajinám, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov s členskou Brazíliou by mala priniesť nadchádzajúca podnikateľská misia, na ktorú šéfka rezortu hospodárstva spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a podnikateľmi zo Slovenska odcestujú v nedeľu 8. novembra.



Mercosur je regionálne integračné zoskupenie založené Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom, ku ktorým sa neskôr pridala Venezuela a Bolívia, ktorá je v súčasnosti v procese pristúpenia. Hlavným cieľom Mercosuru je vytvárať spoločný priestor na podporu obchodných a investičných príležitostí prostredníctvom integrácie národných ekonomík do medzinárodného voľného trhu.