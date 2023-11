D. Saková: Jadro musí získať silnú podporu v európskej legislatíve

Na snímke zľava podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková a francúzska ministerka pre energetickú tranzíciu Agnes Pannier-Runacherová počas tlačovej konferencie po ich bilaterálnom rokovaní v Bratislave 7. novembra 2023. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 7. novembra (TASR) - Jadrová energetika musí získať silnú podporu v európskej legislatíve. Uviedla to na brífingu podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní s francúzskou ministerkou pre energetickú tranzíciu Agnes Pannier-Runacher. Bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo v rámci bratislavského rokovania Jadrovej aliancie.Hlavnou témou bilaterálnych diskusií boli podľa Sakovej možnosti financovania jadrových zdrojov a spolupráce pri vzdelávaní expertov. Diskutovalo sa aj o potrebe podpory rozvoja zručností v jadre a rozvoji spoločných iniciatív v uvedenej oblasti.povedala Saková. Najväčší problém pri jadrovej energetike je totiž financovanie, ktoré poskytujú banky.Východiská SR a Francúzska v oblasti jadrovej energetiky sú podľa Pannier-Runacher veľmi podobné.podčiarkla francúzska ministerka.V Bratislave sa v utorok po štvrtýkrát stretli ministri Jadrovej aliancie za účasti eurokomisárky pre energetiku Kadri Simson. SR zastupovala Saková. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti konania 16. Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF) a zúčastnili sa ho i ministri pre energetiku a ďalší zástupcovia z Čiech, Poľska, Slovinska, Belgicka, Rumunska, Holandska, Chorvátska, Francúzska, Maďarska, Bulharska, Fínska, Švédska i Veľkej Británie.Saková zástupcov krajín ubezpečila o kontinuálnej podpore vlády SR pri bezpečnom a udržateľnom využívaní jadrovej energie.uviedla Saková.Prítomní zástupcovia krajín sa zhodli, že v budúcnosti bude potrebná vhodná kombinácia politík pre zabezpečenie príležitostí na financovanie či už výstavby nových jadrových zdrojov, vrátane malých modulárnych reaktorov (SMR), alebo predĺženia životnosti už existujúcich jadrových zdrojov. Potrebné tiež bude vytvárať priestor pre rozvoj bezfosílnych inovácií a technológií. Ministri sa tiež zhodli, že nevyhnutné je riešiť i otázky vzdelávania jadrových expertov, keď najmä Slovensko čelí výraznému odlivu mladých odborníkov do zahraničia a rieši problémy so starnutím personálu v jadrovej energetike.