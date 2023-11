D. Saková: Každý deň rokujem, aby občania vedeli zaplatiť za energie

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) aktívne rokuje s predstaviteľmi energetického sektora, aby občania Slovenska vedeli zaplatiť za energie. Uviedla to vo štvrtok pred rokovaním vlády v súvislosti s pomocou štátu s vysokými cenami energií na budúci rok.



"Riešim to každý deň permanentne, už asi aj týždeň pred nástupom do funkcie. Každý deň sa snažím, aby sme mali ceny energií také, aby ich naši občania vedeli zaplatiť. Samozrejme, o všetkých finálnych rozhodnutiach sa budem najskôr baviť s ministrom financií, premiérom a s predsedom našej strany Hlas-SD," objasnila Saková.



Ďalej uviedla, že je viacero potenciálnych investorov, ktorí majú záujem o Slovensko. Avizovala, že spolu kolegami z vlády sa bude snažiť o to, aby prilákali čo najviac investorov. Cieľom je rast ekonomiky a vytvorenie oveľa väčšieho počtu pracovných miest, ako bolo plánované bývalou vládou.