D. Saková: MH dalo pripomienky k návrhu ÚRSO na zvýšenie G-komponentu

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dalo niekoľko zásadných pripomienok k návrhu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na zvýšenie poplatku za prístup do distribučnej siete (G-komponent). Dosiahnuť by chceli skresanie plánovaného zvýšenia poplatku minimálne o polovicu. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"Chcem upokojiť všetkých, ktorí prevádzkujú OZE (obnoviteľné zdroje energie, pozn. red.), že tvrdo na tom pracujeme a dúfame, že ten G-komponent bude znížený na prijateľnú úroveň po našich zásadných pripomienkach," uviedla Saková.



Doplnila, že by chceli ÚRSO-m navrhované zvýšenie poplatku o 233 % znížiť aspoň o polovicu. Závisieť však podľa ministerky bude od toho, ako dopadnú spoločné rokovania.



ÚRSO dal do medzirezortného pripomienkového konania viacero noviel energetickej legislatívy. Ich súčasťou je aj návrh na zvýšenie poplatku za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) o 233 %. Návrh kritizovala už Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) či Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie (APOZE).