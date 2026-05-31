D. Saková: Na električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie
Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga.
Košice 31. mája (TASR) - Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ čo v minulosti zámer zastavil majetkovoprávny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Pre TASR to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Je to finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže, všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva, v budúcnosti naplniť,“ povedala šéfka rezortu po stredajšom (27. 5.) rokovaní vlády v Haniske.
Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov. „Chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice-okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme prostriedky, ktoré sú potrebné na dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu,“ dodala.
Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga (vtedy Smer-SD). „Vláda už vyčlenila na túto infraštruktúru peniaze v objeme asi 24 miliónov eur,“ povedal pre novinárov.
Projekt Zlepšenie infraštruktúry v priemyselnom parku Košice-Pereš zahŕňal vybudovanie cestnej komunikácie s mimoúrovňovým napojením na rýchlostnú cestu R2 v časti Pereš, pričom jednokoľajová električková trať by viedla popri nej. Uľahčiť to malo dopravu zamestnancov do priemyselného parku i cestujúcich na letisko. Projekt mala na starosti štátna firma MH Invest II, ktorá v roku 2018 podpísala memorandá o porozumení s mestom Košice, Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) či s košickým letiskom.
Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca nárokoval reštitúciu časti pozemkov, kadiaľ mala cesta viesť. Kauza, v ktorej počas rokov košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na Najvyšší súd (NS) SR. „Z tohto dôvodu spoločnosť MH Invest II, s. r. o., až do určenia zákonného vlastníka dotknutých pozemkov nemohla pokračovať v realizácii projektu a s ohľadom na časový posun od začatia príprav projektu identifikuje možnosti a riziká ďalšieho pokračovania v projekte,“ uviedlo v januári 2024 ministerstvo hospodárstva pre TASR.
Súdne konanie v kauze sa nakoniec skončilo minulý rok. „Dovolacie konanie bolo uznesením Najvyššieho súdu SR zo dňa 29. októbra 2025 na základe späťvzatia dovolania žalobcom zastavené,“ informovala TASR hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné.
