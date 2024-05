D. Saková: Nový jadrový zdroj by mal byť vo vlastníctve štátu

Bratislava 15. mája (TASR) - Nový jadrový zdroj by mal byť vo vlastníctve štátu. Štát tak bude mať v prípade energetickej krízy účinnejšie nástroje na to, aby vedel občanom i podnikateľom na Slovensku garantovať dostatok elektrickej energie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej.



"Myslíme si, že celý nový jadrový zdroj by mal byť vo vlastníctve štátu. Ak zase budeme zasiahnutí energetickou krízou, tak štát bude mať účinnejšie nástroje na to, aby vedel občanom a podnikateľským subjektom na Slovensku garantovať dostatok elektrickej energie," uviedla Saková s tým, že podľa analýz by sa spotreba elektrickej energie v SR mala v roku 2050 zdvojnásobiť. Najhoršie scenáre podľa nej hovoria aj o tom, že by mala byť ešte o 80 % vyššia.



Pripomenula, že rezorty hospodárstva a financií majú pripraviť do konca októbra proces obstarávania i návrh financovania výstavby. Podľa Sakovej je možných viacero variantov financovania, o aké ide, však bližšie nespresnila.



Vládny kabinet na výjazdovom rokovaní v Handlovej odobril zámer výstavby nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1200 megawattov a s využitím existujúcej infraštruktúry v lokalite Jaslovské Bohunice.



Ministerstvá hospodárstva a financií majú do 31. októbra predložiť na rokovanie vlády návrh podmienok výstavby nového jadrového zdroja (5. blok) v lokalite Jaslovské Bohunice, termíny prípravných a realizačných prác, predpokladaný harmonogram výstavby, finančné zabezpečenie výstavby a proces výberu investora a technológie vhodnej na výstavbu nového jadrového zdroja.