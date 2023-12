D. Saková: Nový predseda ÚRSO má skúsenosti a našu dôveru

Bratislava 6. decembra (TASR) - Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má dôveru vlády a hlavným dôvodom jeho vymenovania boli jeho predošlé skúsenosti v úrade. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády.



"Pán Holjenčík je pre nás človek, ktorý od dňa vymenovania do funkcie bude vedieť robiť a dodávať cenové rozhodnutia tak, aby boli v súlade s európskou a slovenskou legislatívou a má našu dôveru," uviedla Saková.



"Čo sa týka problematiky stanovovania regulovaných cien, chceme si prejsť a pozrieť sa na tie zmeny, ktoré tu nastali za bývalej vlády. Momentálne chceme do konca roka ukončiť cenové rozhodovania na rok 2024," dodala.



Vláda v stredu vymenovala Jozefa Holjenčíka do funkcie predsedu ÚRSO. Úrad taktiež viedol v rokoch 2007 až 2017.