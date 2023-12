D. Saková: Oblasť Hnúšte bude v ponuke pre možných budúcich investorov

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády oznámila, že oblasť Hnúšte bude v ponuke pre možných budúcich investorov. Reagovala tak na to, že najväčší zamestnávateľ v meste chce výrobu presunúť do svojho závodu v susednej Rimavskej Sobote, čím môžu byť ohrozené pracovné miesta v regióne s vysokou nezamestnanosťou.



"Vieme o tejto situácii, pretože pán primátor (Hnúšte, pozn. red.) nám o nej hovoril ešte v lete. Mám za to, že keď sa investor presťahuje do Rimavskej Soboty, tak aspoň ďakujeme, že zostáva v jednom okrese. S pánom primátorom sme v kontakte. Ak budeme mať nejakého investora, ktorý má záujem investovať v oblasti, v ktorej sa Hnúšťa nachádza, Hnúšťa bude určite v ponuke," uviedla Saková.



Kórejská spoločnosť Yura Eltec Corporation Slovakia, ktorá v Hnústi vyrába káblové zväzky pre automobilový priemysel, pripravuje v Rimavskej Sobote rozšírenie výroby. Ešte v októbri oznámila, že presunúť by sa tam mala aj časť zamestnancov z Hnúšte.



Saková taktiež zodpovedala otázky o možných dotáciách na elektroautá a ich nízky predaj. Dotácie na ne ministerstvo podľa nej zatiaľ neplánuje. "Zatiaľ sme spustili len dotácie na vybudovanie nabíjacích staníc, táto výzva má približne alokáciu 50 miliónov eur a sú čerpané či už privátnymi alebo verejnými subjektami," dodala.



Dôvody ich nízkeho predaja budú zisťovať, pričom na Slovensku sa podľa nej predávajú elektroautá iba v jednotkách percent. "Možno treba popracovať na povedomí ľudí, je veľmi nízke oproti ostatným členským štátom Európskej únie, sme si toho vedomí," uzavrela.