D. Saková: Podporujeme dialóg s USA, no svoje záujmy si budeme chrániť

Bratislava 15. mája (TASR) - Aktuálne rokovania o obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou (EÚ) a USA boli hlavnou témou zasadnutia ministrov obchodu členských štátov EÚ, ktoré sa vo štvrtok uskutočnilo v Bruseli. Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) na stretnutí opätovne potvrdila podporu konštruktívnemu dialógu, ktorý má za cieľ stabilizovať obchodné vzťahy a minimalizovať negatívne vplyvy na európske hospodárstva. Informoval o tom vo štvrtok rezort hospodárstva.



„Oceňujeme ochotu Spojených štátov zapojiť sa do dialógu, no pravdou je, že ide o komplexný a náročný proces, ktorého výsledok bude závisieť od obojstrannej ochoty hľadať kompromis. Pre Slovensko, ako otvorenú ekonomiku, je zachovanie stabilného a predvídateľného obchodného prostredia s USA zásadné. Automobilový sektor u nás priamo a nepriamo zamestnáva takmer 280.000 ľudí, ktorých musíme pred takýmito neprimeranými prekážkami uchrániť,“ uviedla Saková.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripomenulo, že v súčasnosti platia viaceré colné opatrenia, ktoré uplatňujú USA voči Únii. Tieto opatrenia podľa rezortu naďalej vytvárajú neistotu pre viaceré kľúčové odvetvia vrátane automobilového priemyslu, ktorý má pre slovenskú ekonomiku mimoriadny význam.



Európska komisia pod vedením podpredsedu Maroša Šefčoviča by mala preto pokračovať v rokovaniach s cieľom dosiahnuť vyvážené a obojstranne prospešné riešenie. MH doplnilo, že EÚ je pripravená uplatniť vyvažujúce opatrenia vrátane odvetných ciel, ktoré boli vopred schválené ako súčasť obranného mechanizmu voči jednostranným krokom.



„Nesnažíme sa vyvolať či eskalovať obchodnú vojnu, no obchodné vzťahy s USA musia byť spravodlivé a vyvážené. Takéto napätie navyše zdôrazňuje dôležitosť diverzifikácie obchodných vzťahov, napríklad v podobe voľného obchodu medzi EÚ a Latinskou Amerikou či investičných príležitostí z Číny. Slovensko si tieto súvislosti plne uvedomuje, a preto rozvíjame obchodné vzťahy s rastúcimi ekonomikami Ázie,“ uzavrela Saková.