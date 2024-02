D. Saková: Pomoc s energiami musí byť adresná a spravodlivá

Bratislava 6. februára (TASR) - Pomoc štátu s vysokými cenami energií pre obyvateľov musí byť od budúceho roka adresná a spravodlivá. Uviedla to pred utorkovým rokovaním vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Reagovala tak na vyjadrenia šéfa rezortu financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), podľa ktorého ministerstvo financií pripravuje na rok 2025 konsolidačný balík vo výške 1,5 miliardy eur a ráta aj s úsporami v dotáciách na energie.



"Snažíme sa spraviť koncept toho, aby sme vedeli v prípade nie budúceho roka, ale akejkoľvek krízy dať pomoc adresnejšiu, nie takú plošnú, ako sme ju dávali teraz," uviedla Saková. O nových pravidlách podľa nej rokujú pracovníci ministerstva práce, financií a hospodárstva. Jednou zo základných podmienok je zamedzenie plytvaniu financií štátneho rozpočtu.



Ministerka zdôraznila, že koncept energetickej pomoci pre domácnosti by mal zohľadniť sociálne aj geografické rozdiely jednotlivých regiónov. "Na Orave majú trojgeneračné domy a bývajú tam tri rodiny a jednoducho musia kúriť od septembra pomaly do júna," priblížila ministerka. Situáciu porovnala s Bratislavou, kde je vykurovacia sezóna výrazne kratšia. Podpora by sa podľa nej nemala týkať napríklad ani obyvateľov, ktorí vykurujú bazény.