D. Saková: Potrebné sú stabilné dodávky a prijateľné ceny energií
Slovensko podporuje využitie nevyčerpaných európskych zdrojov na pomoc energeticky náročnému priemyslu a ochranu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.
Autor TASR
Bratislava/Nikózia 14. mája (TASR) - Slovensko dlhodobo upozorňuje a zdôrazňuje potrebu stabilných dodávok energií a prijateľné ceny pre domácnosti i priemysel, najmä v dobe geopolitickej neistoty odrážajúcej sa bezprostredne na cenách komodít na energetických trhoch. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) to zdôraznila na neformálnom zasadnutí ministrov zodpovedných za energetiku, ktoré sa konalo v stredu (13. 5.) v Nikózii na Cypre. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík.
Aktuálne najdôležitejšou témou stretnutia bola najmä energetická bezpečnosť Európskej únie, iniciatíva AccelerateEU a rozvoj skladovania elektrickej energie. Saková zároveň upozornila na potrebu spravodlivého prístupu ku všetkým členským štátom, najmä tým, ktoré čelia najväčším dôsledkom geopolitických a energetických kríz. Rovnako zdôraznila potrebu spravodlivej podpory silnejšie zasiahnutých odvetví.
„Podporujeme spoločné európske riešenia. Momentálne navrhované riešenie zo strany Európskej komisie, ktoré má v krátkom časovom období znížiť ceny energií prostredníctvom nižšej DPH alebo spotrebných daní, nie je možné uplatniť na Slovensku ani v ďalších členských štátoch vzhľadom na obmedzené možnosti ich národných rozpočtov,“ uviedla po rokovaniach Saková. Podľa nej je preto potrebné, aby sme boli ambicióznejší a požadovali aj systémové zmeny fungovania trhu s energiami.
„Musíme prehodnotiť systém emisných povoleniek a zmeniť vzorec výpočtu ceny elektrickej energie tak, aby nebol priamo naviazaný na ceny plynu,“ priblížila Saková. Dôležitým pripravovaným návrhom zo strany Európskej komisie je podľa ministerky tzv. Investičný Booster. „V rámci neho očakávame férový prístup ku krajinám, ktoré sú energetickými krízami a rozhodnutiami, ako je REPowerEU, zasiahnuté najvýraznejšie,“ poznamenala.
V diskusii k iniciatíve AccelerateEU ministerka upozornila na potrebu efektívnejších nástrojov na zvládanie dôsledkov rastúcich cien energií, geopolitickej nestability a nariadenia RepowerEU, ktorým EÚ zakazuje dovážať zemný plyn. Slovensko podporuje využitie nevyčerpaných európskych zdrojov na pomoc energeticky náročnému priemyslu a ochranu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.
Dôležitou témou rokovaní bola aj budúca úloha zemného plynu v energetickej bezpečnosti EÚ po roku 2030. Slovensko naďalej pokračuje v napĺňaní zásobníkov plynu a posilňovaní energetickej stability diverzifikáciou zdrojov aj prostredníctvom štátnej spoločnosti SPP, Saková zdôraznila, že pre Slovensko, ako vnútrozemskú krajinu, je mimoriadne dôležité zachovať prístup k všetkým dostupným dodávateľským trasám a odstrániť úzke miesta v európskej energetickej infraštruktúre.
Témou rokovaní bolo aj skladovanie elektriny, kde Saková predstavila pripravované projekty v oblasti batériových úložísk a modernizácie energetickej infraštruktúry. Slovensko očakáva v najbližších mesiacoch uvedenie približne 200 megawattov nových kapacít na skladovanie energie, podporených najmä z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zdôraznila, že rozvoj flexibility a skladovania energie je strategickou témou nielen z pohľadu energetickej bezpečnosti, ale aj priemyselnej politiky a konkurencieschopnosti krajiny.
