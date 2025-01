D. Saková: Rokovanie o tranzite plynu by mohlo začať už v utorok

Bratislava 13. januára (TASR) - Prvý konferenčný hovor s predstaviteľmi Ukrajiny ohľadom tranzitu plynu na Slovensko je naplánovaný na utorok 14. januára, prípadne na stredu 15. januára. Na presnom termíne sa vzhľadom na pracovné povinnosti účastníkov v súčasnosti strany dohodujú. Uviedla to v pondelok na tlačovej konferencii ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Prvým krokom pri rokovaní bude zistiť, aké varianty v súvislosti s prepravou plynu na Slovensko je Ukrajina ochotná prijať, priblížila Saková. Slovenská strana už pritom predložila niekoľko scenárov, ktoré by mali byť teraz doplnené o ukrajinské varianty.



Saková zároveň pripomenula, že slovenská strana má záujem o to, aby tranzit cez ukrajinské územie pokračoval. "Našou prioritou je, aby sme zabezpečili stabilné dodávky a za prijateľné ceny. Tak ako pre slovenské obyvateľstvo, aj pre slovenské hospodárstvo," uzavrela šéfka rezortu hospodárstva.