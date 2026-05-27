< sekcia Ekonomika
D. Saková: Testovacie autá začne Volvo vyrábať do začiatku jesene
Ministerka zároveň potvrdila dodržiavanie termínov pri budovaní výrobných kapacít, ako aj logistickej či energetickej infraštruktúry.
Autor TASR
Košice 27. mája (TASR) - Prvé testovacie elektrické automobily začnú podľa predpokladov v novom závode Volvo pri Košiciach produkovať na prelome leta a jesene. Informovala o tom v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po návšteve strategického projektu Valaliky Industrial Park a automobilového závodu Volvo Car Košice.
„Predpokladáme, že na konci leta, začiatkom jesene, z tejto fabriky už vyjdú prvé prototypy áut, ktoré sa tu budú v testovacom režime produkovať,“ povedala.
Ministerka zároveň potvrdila dodržiavanie termínov pri budovaní výrobných kapacít, ako aj logistickej či energetickej infraštruktúry. Plnú výrobu elektromobilov plánujú v závode Volvo spustiť v budúcom roku.
„Spoločnosť by mala produkovať približne 250.000 vozidiel ročne, ktoré budú plne elektrické. Samozrejme, vie zvýšiť svoje kapacity ďalšími investíciami až na výrobu 500.000 áut ročne,“ povedala ministerka. V priemyselnom parku, ktorý už nepatrí Volvu, postupne vznikajú aj rôzne skladovacie priestory s možnosťou ďalších prevádzok.
Problémy z minulého obdobia spojené s vysokou spodnou vodou sa podľa Sakovej podarilo krízovým manažmentom a opatreniami vyriešiť a dostať postup prác do stanoveného harmonogramu.
„Už dnes spoločnosť Volvo zamestnáva približne 600 ľudí s tým, že do konca roka chce zamestnať ďalších 700 ľudí a v roku 2028 podľa investičnej zmluvy bude zamestnávať 3300 zamestnancov,“ povedala Saková. Z aktuálnych zamestnancov je 95 percent Slovákov. „Priemerná mzda, ktorá momentálne je v spoločnosti Volvo a ktorú spoločnosť deklaruje, bude určite vyššia, ako je 1400 eur, čo je priemer mzdy v Košickom kraji,“ skonštatovala šéfka rezortu. Celkovo pôjde podľa nej spolu so všetkými subdodávateľmi o desaťtisíce nových pracovných miest, ktoré na východnom Slovensku vzniknú.
Projekt označila za jednu z najvýznamnejších investícií na východe krajiny. „Celkovo sme zo strany štátu na túto investíciu alokovali približne 550 miliónov eur do infraštruktúrnych projektov a ďalších približne 150 miliónov eur do režijných nákladov. Spoločnosť Volvo investovala do tohto závodu na Slovensku približne 1,2 miliardy eur,“ dodala.
„Predpokladáme, že na konci leta, začiatkom jesene, z tejto fabriky už vyjdú prvé prototypy áut, ktoré sa tu budú v testovacom režime produkovať,“ povedala.
Ministerka zároveň potvrdila dodržiavanie termínov pri budovaní výrobných kapacít, ako aj logistickej či energetickej infraštruktúry. Plnú výrobu elektromobilov plánujú v závode Volvo spustiť v budúcom roku.
„Spoločnosť by mala produkovať približne 250.000 vozidiel ročne, ktoré budú plne elektrické. Samozrejme, vie zvýšiť svoje kapacity ďalšími investíciami až na výrobu 500.000 áut ročne,“ povedala ministerka. V priemyselnom parku, ktorý už nepatrí Volvu, postupne vznikajú aj rôzne skladovacie priestory s možnosťou ďalších prevádzok.
Problémy z minulého obdobia spojené s vysokou spodnou vodou sa podľa Sakovej podarilo krízovým manažmentom a opatreniami vyriešiť a dostať postup prác do stanoveného harmonogramu.
„Už dnes spoločnosť Volvo zamestnáva približne 600 ľudí s tým, že do konca roka chce zamestnať ďalších 700 ľudí a v roku 2028 podľa investičnej zmluvy bude zamestnávať 3300 zamestnancov,“ povedala Saková. Z aktuálnych zamestnancov je 95 percent Slovákov. „Priemerná mzda, ktorá momentálne je v spoločnosti Volvo a ktorú spoločnosť deklaruje, bude určite vyššia, ako je 1400 eur, čo je priemer mzdy v Košickom kraji,“ skonštatovala šéfka rezortu. Celkovo pôjde podľa nej spolu so všetkými subdodávateľmi o desaťtisíce nových pracovných miest, ktoré na východnom Slovensku vzniknú.
Projekt označila za jednu z najvýznamnejších investícií na východe krajiny. „Celkovo sme zo strany štátu na túto investíciu alokovali približne 550 miliónov eur do infraštruktúrnych projektov a ďalších približne 150 miliónov eur do režijných nákladov. Spoločnosť Volvo investovala do tohto závodu na Slovensku približne 1,2 miliardy eur,“ dodala.