Saková: Vláda nerozhoduje o výstavbe úložiska jadrového odpadu

Bratislava 6. februára (TASR) - Vláda nerozhoduje o výstavbe hlbinného úložiska jadrového odpadu a rovnako nie je pravda, že by sa začalo s geologickým prieskumom či výstavbou hlbinného úložiska. Na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá tak reagovala na informácie o príprave výstavby hlbinného úložiska pre vyhorené jadrové palivo v okrese Rimavská Sobota.



"Koncom minulého roka prebehlo prerokovanie správy k Vnútroštátnemu programu nakladania s vyhoreným jadrovým palivom, ktorý je iba aktualizáciou vnútroštátneho programu z roku 2014. Ten nadväzuje na rôzne strategické materiály ešte z 90. rokov minulého storočia, nejde teda o žiadnu novinku. Štát nevyberá žiadne nové lokality, v materiáli sa iba spomínajú lokality vytypované na základe geologických dát spred viac ako 30 rokov," uviedla Saková.



Poslednú aktualizáciu tohto programu nechala podľa ministerky hospodárstva vypracovať ešte predchádzajúca vláda a proces posudzovania vplyvov na životné prostredie na národnej úrovni (SEIA) sa začal za ministra Jána Budaja v roku 2023. "Samotný Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý bol o tomto procese oficiálne informovaný, v auguste 2023 vydal odborné stanovisko, že nepožaduje rozšírenie okruhu prizvaných účastníkov konania na verejné prerokovanie," dodala Saková. Aj BBSK teda podľa nej vnímal, že tento materiál nerozhoduje o výstavbe hlbinného úložiska na Slovensku. Ide o aktualizáciu starého dokumentu v zmysle požiadaviek EÚ.



Na základe tohto dokumentu vláda vytvorí medzirezortnú pracovnú skupinu odborníkov z príslušných ministerstiev, ktorí navrhnú stratégiu, ako bude Slovensko v budúcnosti nakladať s vyhoreným jadrovým palivom. Ministerka pripomenula, že od výstavby prvých jadrových blokov ubehli desaťročia a technologický pokrok, aj v oblasti jadrovej energetiky, prináša nové možnosti opätovného využitia vyhoreného jadrového paliva.



V polovici januára na proces výberu lokality pre hlbinné úložisko jadrového odpadu upozornil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Z piatich lokalít, s ktorými štát uvažuje, sú štyri na území BBSK, konkrétne 32 obcí v okresoch Detva, Brezno, Poltár, Rimavská Sobota a Lučenec, kde by malo byť v budúcnosti uložené vyhorené jadrové palivo. Štát podľa Luntera vynechal samosprávu z rozhodovania o výbere lokality.