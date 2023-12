D. Saková: Vodík nie je priorita, budeme sa venovať jadru

Bratislava 27. decembra (TASR) - Vodík môže mať veľkú budúcnosť v energetike, no Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sa v nasledujúcom období sústredí na oblasti s vyššiu prioritou. Medzi nimi je napríklad dostavba 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a podpora jadrovej energetiky ako takej. Pre TASR to uviedla nová ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"Nie som si istá, či je už teraz tá vhodná chvíľa, aby Slovensko do tejto oblasti masívne investovalo," uviedla v súvislosti s podporou rozvoja vodíkových technológií. Dodala, že preto je v tejto téme opatrná.



Jednou z jasných priorít novej vlády v oblasti energetiky je ale dostavba 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. "Slovenské domácnosti dnes majú výhodné ceny elektriny aj vďaka rozšíreniu jadrovej elektrárne v Mochovciach. Zároveň má Slovensko vďaka týmto zdrojom jeden z najekologickejších energetických mixov na svete. Preto určite chceme pokračovať v rozvoji jadrovej energetiky na Slovensku," priblížila ministerka.



Či Slovensko pôjde cestou výstavby veľkých jadrových zdrojov alebo malých modulárnych reaktorov, nie je podľa Sakovej zatiaľ jasné. Akým smerom sa krajina vyberie, záleží podľa ministerky na výsledkoch odbornej diskusie. Rovnako je na stole aj podpora solárnej či veternej energetiky. "Čo však môžem povedať už dnes, je, že budem pracovať na energeticky silnom Slovensku," dodal ministerka.



Vláda si v programovom vyhlásení predsavzala posilnenie úlohy štátu v strategických energetických podnikoch. Podľa Sakovej sa ukázalo ako správny krok napríklad opätovné získanie vodného diela Gabčíkovo do správy štátu. Rovnako príchod energetickej krízy podľa ministerky ukázal, že štát potrebuje silné postavenie v energetike, aby vedel chrániť svojich občanov v mimoriadnych situáciách.



Ako však plánuje rezort tento bod programového vyhlásenia naplniť, Saková nespresnila. Nie je teda jasné, či by malo ísť o zvýšenie majetkového podielu štátu v energetických podnikoch, zmenu legislatívy alebo o lepšie využívanie aktuálnych možností. Aj v tomto prípade podľa nej musí rozhodnutiu predchádzať diskusia a až potom chce predstaviť pripravené riešenia.