< sekcia Ekonomika
Saková: Vynaložíme maximálne úsilie na dobudovanie R7 až po Nové Zámky
R7 je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dokončení spojí Bratislavu a Lučenec.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Šurany/Nové Zámky 28. októbra (TASR) - Vláda SR vynaloží maximálne úsilie na to, aby rýchlostná cesta R7 bola dobudovaná až po Nové Zámky. Počas slávnostného spustenia výstavby závodu na výrobu batériových článkov GIB EnergyX Slovakia v priemyselnej zóne Šurany Industrial Park to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Podľa slov Sakovej je budovanie železničnej, cestnej aj energetickej infraštruktúry súčasťou výstavby baterkárne aj celej koncepcie strategického parku v Šuranoch. „Na ďalšie roky máme plánovaných viacero míľnikov. Veľmi úzko spolupracujeme aj s ministerstvom dopravy a o požiadavke obyvateľov regiónu, aby R7 viedla až po Nové Zámky, vieme,“ povedala ministerka.
R7 je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dokončení spojí Bratislavu a Lučenec. Po dobudovaní bude hlavnou spojnicou hlavného mesta s južnými centrami Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
Podľa slov Sakovej je budovanie železničnej, cestnej aj energetickej infraštruktúry súčasťou výstavby baterkárne aj celej koncepcie strategického parku v Šuranoch. „Na ďalšie roky máme plánovaných viacero míľnikov. Veľmi úzko spolupracujeme aj s ministerstvom dopravy a o požiadavke obyvateľov regiónu, aby R7 viedla až po Nové Zámky, vieme,“ povedala ministerka.
R7 je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dokončení spojí Bratislavu a Lučenec. Po dobudovaní bude hlavnou spojnicou hlavného mesta s južnými centrami Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.