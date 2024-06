D. Saková: Winkelmann chce spustiť výrobu v R. Sobote na budúci rok

Rimavská Sobota 19. júna (TASR) - Spoločnosť Winkelmann chce v novom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote spustiť výrobu v júli budúceho roka. Na tlačovej konferencii to v stredu po výjazdovom rokovaní vlády SR v Rimavskej Sobote uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Na zasadnutí vlády bol prítomný aj Heinrich Winkelmann, majiteľ firmy, ktorá plánuje v novom závode zamestnať približne 470 ľudí.



"Keď si zoberieme, že okres Rimavská Sobota bol dlhodobým lídrom a mal najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku, určite táto investícia je jedna z tých najpodstatnejších vecí, ktoré sa tu udiali. Následne aj so všetkými subdodávateľmi, ktorí plánujú taktiež prísť do tohto priemyselného parku, sa odhaduje v strednodobom horizonte vytvorenie približne 1500 pracovných miest," uviedla Saková.



Ministerka hospodárstva skonštatovala, že po nástupe do funkcie ju nemecký investor informoval o svojom zámere od investície v Rimavskej Sobote ustúpiť. Dôvodom malo byť nedodržanie dôležitých termínov. "Dnes môžeme povedať, že pán Winkelmann je spokojný s tým, ako sa dodržiavajú termíny. V marci tohto roku si prebral od nás pripravené územie v priemyselnom parku v intraviláne mesta Rimavská Sobota," skonštatovala Saková.



Spoločnosť Winkelmann je prvým veľkým investorom v novom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Vo svojom závode, ktorého výstavba sa začala v ostatnom období, plánuje vyrábať zásobníky teplej vody pre tepelné čerpadlá. Očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur.