Šuicová: Slováci sa v rámci CoFoE zaujímajú o zmenu klímy či ekonomiku

Bratislava 27. januára (TASR) - Zmena klímy a životné prostredie, silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta. Týmto témam sa najviac venujú Slováci na digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



Vo štvrtok to povedala podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová, pôvodom z Chorvátska, vo svojom prejave na konferencii Občianska Európa – Strednodobé hodnotenie CoFoE v Bratislave. Slováci podľa nej zdieľajú rovnaké obavy ako ostatní občania Európskej únie (EÚ).



Podpredsedníčka EK upriamila pozornosť na niektoré zaujímavé odporúčania z európskych občianskych panelov, v ktorých boli zastúpení aj Slováci. "Pokiaľ ide o zdravie, vyzvali na trvalejšie zvýšenie spolupráce na európskej úrovni," poznamenala.



Politikov upozornila, že rovnako dôležité ako zber nápadov na CoFoE a ich vyhodnotenie bude informovanie občanov o záveroch konferencie. "Pre legitímnosť celého cvičenia je nevyhnutné, aby občania uvideli hmatateľné výsledky svojich príspevkov," zdôraznila Šuicová.



Občianska Európa je celodenná online konferencia, ktorá má za cieľ informovať o doterajších záveroch diskusii na Slovensku.



CoFoE prijíma do jari 2022 pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Konferencia umožňuje občanom jednotlivých členských krajín vyjadriť sa k budúcnosti EÚ aj formou občianskych panelov.



Celkovo štyri občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.