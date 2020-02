Trump: Americký akciový trh sa zrúti, ak nevyhrám prezidentské voľby

Washington/Naí Dillí 25. februára (TASR) - Americký akciový trh sa podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrúti, ak on nevyhrá tohtoročné prezidentské voľby.



Ako uviedla agentúra Reuters, počas svojej cesty do Indie Trump predstaviteľom firiem povedal, že v prípade jeho znovuzvolenia akcie pôjdu nahor. Ako však dodal, "ak nevyhrá, uvidia taký prepad trhu, aký ešte nikdy nevideli".



Zároveň uviedol, že jeho vláda plánuje v "nie príliš vzdialenej budúcnosti oznámiť zníženie daní pre strednú triedu".



Prudký pokles trhov v pondelok (24. 2.) označil Trump za nepríjemnú záležitosť, ktorá je dôsledkom obáv z koronavírusu, Spojené štáty sú však podľa neho, čo sa týka zvládania tohto problému, na tom dobre. Dodal, že aj čínsky prezident Si Ťin-pching tvrdo pracuje na riešení problému. "Myslím si, že to dostanú pod kontrolu, myslím si, že to dopadne dobre," povedal Trump.