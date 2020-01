D. Trump by sa mal zúčastniť na Svetovom ekonomickom fóre v Davose

Ženeva 14. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump by sa mal zúčastniť na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, informovalo o tom vedenie WEF, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Fórum sa uskutoční od 21. do 24. januára, pričom to tohtoročné bude už 50. v poradí.



Trump sa na WEF zúčastnil predtým v roku 2018, pričom svetovým lídrom a predstaviteľom firiem prezentoval svoju agendu "Amerika na prvom mieste". Stal sa zároveň prvým americkým prezidentom, ktorý navštívil Davos za takmer dve desaťročia. Pred ním bol v Davose v roku 2000 Bill Clinton.



Súčasťou Trumpovej delegácie by mal byť minister financií Steven Mnuchin, ďalej obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer, ako aj Trumpova dcéra Ivanka a zať Jared Kushner. Pôvodne sa mal na fóre zúčastniť aj iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ten však už na zozname takmer 3000 účastníkov tohtoročného fóra nefiguruje.



Medzinárodné fórum sa každoročne koná vo švajčiarskom Davose. Ten bol strediskom každého WEF od roku 1971, až na rok 2002. V danom roku jeho zakladateľ Klaus Schwab presunul fórum mimoriadne do New Yorku s cieľom vyjadriť solidaritu s USA po teroristických útokoch 11. septembra 2001.