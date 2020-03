Trump chce otvoriť ekonomiku čo najskôr

Boston/New York 24. marca (TASR) – Túžba amerického prezidenta Donalda Trumpa čo najskôr otvoriť ekonomiku a začať spúšťať odstavené prevádzky, napriek pokračujúcemu šíreniu sa nového koronavírusu, môže viesť k opačnému efektu, než Trump očakáva. Počty mŕtvych môžu začať rýchlo rásť a obyvatelia budú mať obavy vyjsť z domu.



Trump včera na brífingu v Bielom dome vyhlásil, že ekonomika by sa podľa neho mala otvoriť do niekoľkých týždňov. Uviedol to napriek tomu, že počet úmrtí sa stále zvyšuje a v pondelok počet mŕtvych v dôsledku nového koronavírusu prvýkrát presiahol 100. Počas vystúpenia viackrát odmietol potvrdiť, či sa bude riadiť odporúčaniami zdravotníkov, ak by trvali na pokračovaní prísnych obmedzení aj za cenu, že tým ekonomika utrpí.



"Uvidíme, čo sa stane," povedal Trump. Dodal však, že USA neboli vybudované preto, aby nič nefungovalo a očakáva, že život sa do pôvodných koľají vráti veľmi skoro, "skôr, než do troch či štyroch mesiacov". Na otázku, či tým myslí, že krajina sa opätovne otvorí "do niekoľkých týždňov, nie mesiacov," odpovedal, že "s mesiacmi určite nepočíta".



Podľa Axela Merka z Merk Investment by urýchlenie otvárania ekonomiky biznisu investorov nepotešilo, keďže podľa nich je trajektória nového koronavírusu naďalej veľmi nejasná. "Trhy budú reagovať negatívne, keďže už teraz vedia, že takýto prístup nefunguje," dodal.



Prípadná chyba pri opätovnom návrate k pôvodnej aktivite by mohla mať nedozerné následky, domnievajú sa viacerí ekonómovia, ktorí sa obávajú prudkého nárastu počtu úmrtí, čo sa odrazí aj na vývoji trhov a samotnej ekonomiky. Ako povedal David Kotok z analytickej spoločnosti Cumberland Advisors, len ťažko sa dá počítať s rastom trhov a hospodárstva, ak naokolo budú zomierať ľudia.



Časť ekonómov je však zasa presvedčená, že ekonomiku je potrebné otvoriť čo najskôr. "Ak necháme ekonomickú aktivitu v útlme ďalších napríklad 60 dní, tak môžme zabudnúť na nejakú zdravotnú starostlivosť," povedal John Lekas zo spoločnosti Leader Capital.



Aj podľa Roba Arnotta z Research Affiliates budú v prípade prílišného vyčkávania dôsledky ako strata pracovných miest a iné ekonomické problémy omnoho horšie, než vlastný vírus.