D. Trump chce úrokové sadzby znížiť na 1 %

Washington 29. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump opätovne zaútočil na šéfa americkej centrálnej banky (Fed), ktorému dal najavo, že by mal rezignovať. Zároveň vyhlásil, že kľúčová úroková sadzba by mala klesnúť na 1 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Ak by chcel odstúpiť, bol by som veľmi rád. Urobil mizernú prácu,“ povedal Trump. Zároveň dodal, že hlavná úroková sadzba v USA by podľa neho mala v tomto období dosahovať 1 %. „Platíme však viac, pretože tu máme chlapíka, ktorý podľa mňa trpí Trumpovým syndrómom vyšinutia,“ dodal.



Trump dlhodobo útočí na prezidenta Fedu Jeroma Powella za podľa neho vysoké úrokové sadzby a nie raz naznačil, že uvažuje o jeho vyhodení. Po prvotných útokoch však vždy od svojich hrozieb ustúpil.



Fed na ostatnom zasadnutí v polovici júna ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, už štvrtýkrát po sebe. Zostáva tak v pásme 4,25 % až 4,50 %. Powell ponechanie sadzby na pôvodnej úrovni obhajoval s tým, že je potrebné najskôr počkať, akým smerom sa bude ekonomika uberať a na základe toho rozhodnúť o ďalších krokoch.



Powellov mandát sa končí v máji budúceho roka. Trump chce nominovať jeho nástupcu v najbližších mesiacoch, pričom uviedol, že to bude človek, pri ktorom očakáva, že úrokové sadzby zníži. Tento týždeň povedal, že by si mal vyberať z troch až štyroch ľudí a podľa informácií médií sa veľké šance dávajú bývalému guvernérovi Fedu Kevinovi Warshovi, ďalej hlavnému ekonomickému poradcovi Bieleho domu Kevinovi Hassettovi, súčasnému guvernérovi Fedu Christopherovi Wallerovi a ministrovi financií Scottovi Bessentovi.