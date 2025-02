D. Trump: Clá na dovoz áut do USA môžu začať platiť už 2. apríla

New York 15. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok (14. 2.) pohrozil zavedením ciel na dovoz áut. Tie by podľa neho mohli začať platiť už začiatkom apríla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Clá na autá by mohli vstúpiť do platnosti už 2. apríla, teda jeden deň po tom, ako členovia Trumpovho kabinetu predložia správy, v ktorých načrtnú možnosti zavedenia rôznych dovozných ciel. Americký prezident chce dodatočnými clami zmeniť podobu globálneho obchodu.



"Možno okolo 2. apríla," odpovedal Trump v piatok na otázku, kedy by mohli prísť clá na autá, ktorú dostal počas podpisovania dekrétov v Oválnej pracovni. Trump však neponúkol žiadne ďalšie podrobnosti o svojich zámeroch v oblasti ciel na automobily.



"Oceňujeme myšlienku prezidenta Trumpa pozrieť sa na všetky dovozy vozidiel do USA, čo je dôležitý krok vpred," uviedol šéf automobilky Ford Motor Co Jim Farley na platforme X. "Komplexná obchodná politika je nevyhnutná na dosiahnutie prezidentovej vízie posilniť americký automobilový priemysel."



Začiatkom týždňa však Farley vyhlásil, že clá, ktoré Trump zaviedol a navrhuje, výrazne zvýšili náklady a spôsobili chaos.