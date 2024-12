Trump: EÚ musí kupovať ropu a plyn z USA

Washington 20. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Európska únia (EÚ) musí znížiť svoj obchodný deficit so Spojenými štátmi prostredníctvom nákupu ropy a plynu, inak bude čeliť clám. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Európskej únii som povedal, že musí vyrovnať svoj obrovský deficit s USD prostredníctvom rozsiahleho nákupu našej ropy a plynu. V opačnom prípade ju čakajú len clá," napísal Trump na svojej sociálnej platforme Truth.



Deficit USA v obchode s tovarmi a službami s EÚ v roku 2022 predstavoval 131,3 miliardy USD (126,31 miliardy eur).



Hrozby zavedenia rozsiahlych ciel voči Číne, Mexiku či Kanade boli dôležitou súčasťou Trumpovej prezidentskej kampane. Teraz v nich pokračuje napriek tomu, že ekonómovia varujú, že clá môžu spôsobiť zrýchlenie inflácie v USA.



Podľa analytikov panuje veľká neistota, pokiaľ ide o rozsah ciel, ktoré bude Trump ochotný alebo schopný zaviesť, a nakoľko je jeho rétorika východiskom pre uzatváranie dohôd.



Bývalý taliansky premiér a dekan IE School of Politics Economics and Global Affairs Enrico Letta v piatok pre CNBC povedal, že EÚ musí byť pripravená na odvetné opatrenia. "Myslím si, že ide o transakčný prístup a my musíme na tento transakčný prístup reagovať. Trump mieša energetiku a clá na tovar, výrobu a tak ďalej. Nemyslím si, že je to v poriadku, pretože ide o dve úplne odlišné oblasti," uviedol Letta. Dodal, že ak "Trump navrhne takúto asymetrickú dohodu týkajúcu sa oblastí, ktoré nie sú vzájomne prepojené, myslím si, že musíme urobiť to isté".



USA sú pre tovary z EÚ najväčším trhom, keď v roku 2023 na ne pripadlo 19,7 % exportu z Únie.



(1 EUR = 1,0395 USD)