D. Trump hrozí Číne zvýšením ciel o ďalších 50 %

Washington 7. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil Číne zvýšením ciel o ďalších 50 %, ak Peking nezruší odvetné clá. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



Trump napísal na svojej sociálnej platforme Truth Social, že dáva Pekingu čas do utorka (8. 4.), aby zrušil clá vo výške 34 % na dovoz z USA. Tie Čína prijala v reakcii na americké clá.



Americké clá na dovoz z Číny by stúpli o 104 %, ak by Trump túto hrozbu uskutočnil, potvrdil pre CNBC nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu.



Trump v minulom týždni ohlásil plošné clá vo výške 34 % dovoz z Číny, ktoré sa pripočítajú k existujúcemu clu vo výške 20 %.