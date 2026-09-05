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D. Trump hrozí obchodnými embargami, ak Fed nezníži úrokové sadzby
Trumpov dlhodobo tlačí na Fed, aby uvoľnil menovú politiku, ale vyhrážky obchodným embargom predstavujú novú úroveň.
Autor TASR
Washington 5. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil zastavením obchodu s krajinami, s ktorými majú Spojené štáty obchodný deficit, ak americká centrálna banka (Fed) nezníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a yahoo finance.
Trump v piatok (4. 9.) zareagoval na silnú správu z domáceho trhu práce tým, že v nadväznosti na nový nárast obchodného deficitu pohrozil zavedením obchodného embarga voči krajinám, ktoré majú s USA obchodný prebytok.
„Poviem to jednoducho, mali by sme platiť najnižšie úrokové sadzby na svete,“ povedal Trump v Oválnej pracovni. Odpovedal tak na otázku týkajúcu sa jeho príspevku na sociálnej sieti Truth Social, kde napísal: „Znížte úrokové sadzby, inak prestaneme obchodovať s krajinami, s ktorými máme obchodný deficit.“
Trump, ktorý už dlhodobo požaduje zníženie úrokových sadzieb, zároveň vyhlásil, že obchodné embargo by mohlo byť „lepšie ako clá“, a dodal, že menový výbor Fedu musí pod novým šéfom „zmúdrieť.“
Trumpov dlhodobo tlačí na Fed, aby uvoľnil menovú politiku, ale vyhrážky obchodným embargom predstavujú novú úroveň.
Embargá by znamenali výrazný zásah do fungovania globálnej ekonomiky a prezident zrejme aj má právomoc na ich zavedenie.
Neskôr počas dňa Trump v Oválnej pracovni svoju hrozbu zopakoval. Vyhlásil, že Spojené štáty „nemajú žiadnu povinnosť obchodovať“ s inými krajinami, a opakovane naznačil možnosť úplného zastavenia obchodu s Kanadou.
Kritizoval tiež obchodný deficit USA s Mexikom a Európskou úniou, pričom tvrdil, že prerušenie obchodných vzťahov by americkej ekonomike prospelo a že embargo môže zaviesť „jediným podpisom“.
Trump pripomenul zákon z roku 1977 (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), ktorý dáva prezidentovi právomoc zaviesť obchodné embargo v prípade vyhlásenia ekonomického núdzového stavu. Zároveň však platí rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z februára, podľa ktorého tento zákon neumožňuje prezidentovi jednostranne zavádzať clá.
Trump v piatok (4. 9.) zareagoval na silnú správu z domáceho trhu práce tým, že v nadväznosti na nový nárast obchodného deficitu pohrozil zavedením obchodného embarga voči krajinám, ktoré majú s USA obchodný prebytok.
„Poviem to jednoducho, mali by sme platiť najnižšie úrokové sadzby na svete,“ povedal Trump v Oválnej pracovni. Odpovedal tak na otázku týkajúcu sa jeho príspevku na sociálnej sieti Truth Social, kde napísal: „Znížte úrokové sadzby, inak prestaneme obchodovať s krajinami, s ktorými máme obchodný deficit.“
Trump, ktorý už dlhodobo požaduje zníženie úrokových sadzieb, zároveň vyhlásil, že obchodné embargo by mohlo byť „lepšie ako clá“, a dodal, že menový výbor Fedu musí pod novým šéfom „zmúdrieť.“
Trumpov dlhodobo tlačí na Fed, aby uvoľnil menovú politiku, ale vyhrážky obchodným embargom predstavujú novú úroveň.
Embargá by znamenali výrazný zásah do fungovania globálnej ekonomiky a prezident zrejme aj má právomoc na ich zavedenie.
Neskôr počas dňa Trump v Oválnej pracovni svoju hrozbu zopakoval. Vyhlásil, že Spojené štáty „nemajú žiadnu povinnosť obchodovať“ s inými krajinami, a opakovane naznačil možnosť úplného zastavenia obchodu s Kanadou.
Kritizoval tiež obchodný deficit USA s Mexikom a Európskou úniou, pričom tvrdil, že prerušenie obchodných vzťahov by americkej ekonomike prospelo a že embargo môže zaviesť „jediným podpisom“.
Trump pripomenul zákon z roku 1977 (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), ktorý dáva prezidentovi právomoc zaviesť obchodné embargo v prípade vyhlásenia ekonomického núdzového stavu. Zároveň však platí rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z februára, podľa ktorého tento zákon neumožňuje prezidentovi jednostranne zavádzať clá.