D. Trump nevylúčil zvýšenie ciel na dovoz kanadských áut

Washington/Ottawa 24. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nevylúčil, že súčasné clá na dovoz áut z Kanady môže ešte zvýšiť. Signalizoval tak, že je pripravený na ďalšiu eskaláciu konfliktu, a to iba pár dní pred konaním parlamentných volieb v susednej krajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu The Economic Times.



„Momentálne platia 25-percentné clá, v prípade áut to však môže ísť nahor,“ vyjadril sa Trump v stredu (23. 4.) v Oválnej pracovni Bieleho domu v súvislosti s clami voči Kanade. Ako dodal, USA „nepotrebujú kanadské autá, chcú vyrábať vlastné“. Zároveň opätovne spochybnil Kanadu ako štát bez podpory Washingtonu. „Ak USA prestanú nakupovať kanadské výrobky, Kanada prestane existovať,“ zahlásil.



Jeho vyhlásenie pritom prichádza v politicky citlivom období. V Kanade sa 28. apríla budú konať predčasné parlamentné voľby a vyjadrenia amerického prezidenta opäť posilňujú diskusie o suverenite, obchode a národnej identite. Už jeho predchádzajúce vyjadrenie o Kanade ako 51. štáte USA vyvolalo v Kanade podráždenie a vlnu nacionalizmu, ktorá ovplyvnila aj predvolebnú kampaň.



Nový kanadský premiér Mark Carney vyzval Kanaďanov na jednotu a vyhlásil, že Kanada je schopná byť sebestačná. Koncom marca uviedol, že Kanada by mohla vykompenzovať vplyv amerických dovozných ciel odstránením vnútorných obchodných bariér. Ako povedal, do 1. júla chce zrušiť vnútorné bariéry a vytvoriť voľný obchod v rámci celej Kanady.



Colná politika Donalda Trumpa však prinútila mnohé automobilky prehodnotiť svoje pôvodné plány a začať diskutovať o zvýšení produkcie v USA. To Trumpovu pozíciu ešte posilnilo. Na druhej strane, ekonómovia varujú, že clá sa odrazia na zvýšení nákladov amerických automobiliek a cenách tovarov v USA, čo pocítia americkí spotrebitelia.