Trump: Obchodná dohoda s Kanadou možno nebude

Washington 25. júla (TASR) - Spojené štáty možno nedospejú k obchodnej dohode s Kanadou, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump, čím naznačil, že jeho administratíva by mohla susednej krajine jednostranne stanoviť clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„S Kanadou sme nemali veľa šťastia. Myslím si, že Kanada by mohla byť krajinou, kde bude len colná sadzba a nie skutočné rokovania,“ povedal Trump. Obe krajiny sa snažia dosiahnuť dohodu do 1. augusta, keď Washington hrozí zavedením 35-percentných ciel na všetky kanadské tovary, na ktoré sa nevzťahuje obchodná dohoda medzi USA, Mexikom a Kanadou.



Úrad kanadského premiéra Marka Carneyho na žiadosť agentúry Reuters o zaujatie stanoviska nereagoval. Predstavitelia jeho vlády v posledných týždňoch čoraz jasnejšie naznačujú, že šance na dosiahnutie dohody do 1. augusta sú malé. Dominic LeBlanc, minister zodpovedný za obchod medzi USA a Kanadou, vo štvrtok (24. 7.) po dvoch dňoch rokovaní vo Washingtone povedal, že „dosiahli sme pokrok, ale máme pred sebou ešte veľa práce“. Samotný Carney minulý týždeň naznačil, že Kanada možno nedokáže presvedčiť Spojené štáty, aby zrušili všetky clá.