D. Trump obnoví clá na dovoz ocele a hliníka z Brazílie a Argentíny

Washington 2. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že obnoví clá na dovoz ocele a hliníka z Brazílie a Argentíny. Dôvodom je podľa neho devalvácia ich mien.



"Brazília a Argentína masívne devalvovali svoje meny, čo nie je dobré pre našich poľnohospodárov," napísal Trump na Twitteri. "Preto s okamžitou platnosťou obnovím clá na všetku oceľ a hliník dodávané do USA z týchto krajín," doplnil.



Argentína a Brazília zápasia so slabým rastom ekonomiky a ich meny sa počas uplynulých dvoch rokov prudko oslabili. Brazílsky real minulý týždeň klesol na rekordné minimum voči doláru, keď od začiatku roka stratil takmer 10 %. Argentínske peso tento rok voči doláru padlo takmer o 60 %.



Trumpova administratíva zaviedla dodatočné clá na dovoz ocele (25 %) a hliníka (10 %) vlani v marci. Ako dôvod uviedla ohrozenie národnej bezpečnosti. Argentína a Brazília mali výnimky z ciel, ale zdá sa, že teraz sa zrušia.



Trump takisto vyzval americkú centrálnu banku (Fed), aby bránila iným krajinám získavať konkurenčnú výhodu devalváciou svojich mien a aby znížila úrokové sadzby. "Fed by mal tiež konať, aby krajiny, ktorých je veľa, už nemohli ťažiť zo sily nášho dolára," uviedol. Podľa Trumpa má silný dolár negatívny vplyv na vývoz výrobcov a farmárov.