D. Trump opätovne obvinil Čínu a Európu z menovej manipulácie

Washington 3. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu a Európsku úniu zo zámerného oslabovania svojich mien a podpory ekonomík s cieľom získať konkurenčnú výhodu voči Spojeným štátom.



Ako analytici očakávali, najnovšie podráždené reakcie Trumpa sa dostavili krátko potom, ako ministerstvo obchodu zverejnilo, že obchodný deficit USA za máj vzrástol na 5-mesačné maximum. Jedným z dôvodov je rekordný dovoz áut a autokomponentov, teda tovaru, pri ktorom sa Trump vyhráža uvalením vysokých dovozných ciel.



"Čína a Európa hrajú veľkú hru manipuláciou svojich mien a nalievaním peňazí do svojich systémov s cieľom konkurovať USA," napísal Trump na Twitteri. Zároveň navrhol, aby americká centrálna banka rovnako uvoľnila menovú politiku, čo navrhoval už v minulosti. "Mali by sme urobiť to isté, inak budeme naďalej za hlupákov, ktorí len sedia a zdvorilo sledujú, ako ostatné krajiny hrajú svoje hry - čo robia už niekoľko rokov," dodal Trump.



Trumpove prejavy sú však v rozpore s májovými informáciami amerického ministerstva financií, podľa ktorého Čína nemanipuluje svoju menu. Čo sa týka Európy, prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi v júni Trumpove obvinenia ostro odmietol.