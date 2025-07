D. Trump oznámil obchodnú dohodu s Japonskom

Washington/Tokio 23. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok prostredníctvom sociálnej siete Truth Social oznámil, že sa Spojené štáty dohodli na znení obchodnej dohody s Japonskom, ktorá zahŕňa 15-percentné clo uvalené na japonský tovar importovaný do USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Práve sme uzavreli obrovskú dohodu s Japonskom, možno najväčšiu dohodu, aká kedy bola uzavretá,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. „Japonsko na môj podnet investuje 550 miliárd dolárov do Spojených štátov, z ktoré získame 90 percent ziskov. Táto dohoda vytvorí stovky tisíc pracovných miest, niečo podobné tu ešte nikdy nebolo,“ dodal.



Americký líder taktiež napísal, že Japonsko okrem iného umožní lepší prístup na svoj trh pre amerických výrobcov áut, nákladných áut, ryže a niektorých poľnohospodárskych produktov.



Trump v príspevku nehovorí o zmiernení ciel na japonské automobily, ktoré v súčasnosti podliehajú 25-percentnému clu a tvoria viac ako štvrtinu všetkých exportov Japonska do Spojených štátov.



Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť agentúry Reuters o ďalšie podrobnosti. Japonský premiér Šigeru Išiba však v stredu uviedol, že si pred oficiálnym vyjadrením musí najskôr preštudovať podrobnosti dohody. „Čo sa týka výsledku rokovaní, nemôžem o ňom hovoriť, kým dôkladne nepreskúmame podrobnosti rokovaní a dohodu,“ vyhlásil. „Ako vláda si myslíme, že táto dohoda ochráni národné záujmy,“ dodal Išiba.



„Toto je pre Spojené štáty veľmi vzrušujúce obdobie a to najmä preto, lebo budeme naďalej udržiavať vynikajúce vzťahy s Japonskom,“ uzavrel Trump.