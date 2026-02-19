< sekcia Ekonomika
D. Trump podpísal nariadenie o podpore domácej výroby glyfosátu
Autor TASR
Washington 19. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump si stanovil cieľ zabezpečiť domácu výrobu herbicídov obsahujúcich glyfosát a fosfor. Na tento účel podpísal v stredu (18. 2.) nariadenie, ktoré sa odvoláva na národné bezpečnostné záujmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a DPA.
Dodávky herbicídu sú podľa nariadenia kľúčové pre národnú a potravinovú bezpečnosť, uvádza sa v nariadení. Herbicíd nemá žiadnu priamu chemickú alternatívu a jeho nedostupnosť by „rozhodujúcim spôsobom ohrozila“ poľnohospodársku produkciu v Spojených štátoch, uvádza sa ďalej v dokumente. Legislatíva z obdobia kórejskej vojny umožňuje prezidentovi nariadiť výrobu tovaru, ktorý je považovaný za dôležitý pre obranu.
Glyfosát patrí medzi najpoužívanejšie herbicídy na svete. Najznámejším produktom je Roundup, ktorý získal nemecký koncern Bayer vďaka kúpe americkej spoločnosti Monsanto. Herbicíd je vnímaný kontroverzne. Kritici mu vyčítajú, že je karcinogénny a ohrozuje biodiverzitu. Pre Bayer ako jediného veľkého výrobcu glyfosátu v USA znamená krok prezidenta Trumpa získanie politickej podpory.
Nariadenie zdôrazňuje, „že je naliehavo potrebné, aby americkí poľnohospodári mali prístup k dôležitým domácim prostriedkom na ochranu rastlín, ako je glyfosát,“ uviedol hovorca spoločnosti s tým, že Bayer bude nariadenie dodržiavať.
Bayer len tento týždeň uzavrel v Spojených štátoch dohodu o urovnaní žalôb súvisiacich s údajnými karcinogénnymi účinkami glyfosátu. Dohoda predpokladá, že spoločnosť by na hromadné urovnanie vynaložila počas 21 rokov financie do sumy 7,25 miliardy dolárov (6,12 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1845 USD
