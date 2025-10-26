Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
D. Trump podpísal obchodné dohody s krajinami juhovýchodnej Ázie

Zľava: Kambodžský premiér Hun Manet, prezident Donald Trump, malajzijský premiér Anwar Ibrahim a filipínsky prezident Ferdinand Marcos Jr. pózujú na fotografii na samite ASEAN-USA v Kuala Lumpure v Malajzii v nedeľu 26. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa spoločných vyhlásení, ktoré vydal Biely dom, USA v rámci týchto dohôd zachovajú colnú sadzbu 19 %.

Autor TASR
Kuala Lumpur 26. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v nedeľu sériu dohôd o obchode a kritických nerastoch s tromi krajinami juhovýchodnej Ázie. Washington sa totiž snaží riešiť obchodné nerovnováhy a diverzifikovať dodávateľské reťazce v situácii, keď Čína obmedzuje vývoz vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Trump, ktorý je v Kuala Lumpur na samite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), podpísal recipročné obchodné dohody so svojimi thajskými, malajzijskými a kambodžskými náprotivkami. Podľa spoločných vyhlásení, ktoré vydal Biely dom, USA v rámci týchto dohôd zachovajú colnú sadzbu 19 % na väčšinu vývozov zo všetkých troch krajín.

Trump podpísal i dohody s Thajskom a Malajziou, ktoré sa zameriavajú na spoluprácu pri diverzifikácii dodávateľských reťazcov kritických minerálov.
