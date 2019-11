D. Trump povedal, že sa s Čínou nedohodol na zrušení ciel

New York 8. novembra (TASR) - Wall Street oslabila po tom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že USA sa nedohodli s Čínou na zrušení ciel. Tým schladili optimizmus týkajúci sa obchodnej dohody medzi USA a Čínou.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 16.42 h SEČ nachádzal s mínusom 0,17 % na 27.627,40 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,11 % na 3081,92 bodu. Technologický index Nasdaq Composite najprv takisto oslabil, ale neskôr zmazal straty a o 16.43 h SEČ sa nachádzal s plusom 0,11 % na 8444,20 bodu.



Trump v piatok povedal, že Peking by chcel, aby zrušil doteraz zavedené clá. Predtým agentúra CNBC priniesla správu, že vnútri Bieleho domu je silná opozícia proti zrušeniu ciel.



Trumpove slová sú v rozpore s optimizmom, ktorý spôsobilo štvrtkové (7. 11.) vyhlásenie čínskeho ministerstva obchodu, že Čína a USA sa dohodli na postupnom zrušení ciel. Neskôr to potvrdili aj americkí predstavitelia.