D. Trump: Prvú časť dohody s Čínou podpíšeme skôr, než sa plánovalo

Washington 28. októbra (TASR) - Čiastočná obchodná dohoda medzi USA a Čínou sa možno podpíše skôr, než sa plánovalo, povedal v pondelok americký prezident Donald Trump.



Trump podľa vlastných slov očakáva podpísanie prvej časti obchodnej dohody s Čínou ešte pred termínom. Nijako však nekonkretizoval, kedy by sa to malo stať.



"Zdá sa, že asi ešte pred plánovaným termínom podpíšeme veľmi veľkú časť dohody s Čínou, volajme ju prvou fázou, ale je to veľmi veľká časť," povedal Trump novinárom.