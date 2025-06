D. Trump si bude nového šéfa Fedu vyberať z troch až štyroch ľudí

Haag 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump opätovne zaútočil na súčasného šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, ktorého označil za „hrozného“ a uviedol, že pozná troch až štyroch ľudí, ktorí by po ukončení Powellovho mandátu pripadali do úvahy ako jeho nástupcovia. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Viem, že si budem vyberať z troch až štyroch ľudí,“ odpovedal Trump na otázku novinárov, či diskutuje k ľuďmi, ktorí by mohli prevziať funkciu prezidenta Fedu po Powellovi. Najväčšie šance na získanie pozície šéfa americkej centrálnej banky majú podľa médií bývalý guvernér Fedu Kevin Warsch, hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett, súčasný guvernér Fedu Christopher Waller a minister financií Scott Bessent.



Trump už niekoľkokrát skritizoval Powella za to, že centrálna banka stále neznižuje úrokové sadzby a nie raz naznačil, že uvažuje o jeho vyhodení či o skorom menovaní jeho nástupcu. Po prvotných útokoch však vždy od svojich hrozieb ustúpil.



Niektorí analytici Trumpove výpady hodnotia ako pokus ovplyvniť menovú politiku prostredníctvom „tieňového“ šéfa Fedu ešte pred ukončením Powellovho mandátu v máji 2026. Šéfovia americkej centrálnej banky boli dlhé roky vnímaní ako ľudia, ktorí sú chránení pred rizikom vyhodenia zo strany prezidenta, ak sa nedopustili nezákonného konania alebo pochybenia. Túto právnu premisu však momentálne testuje práve Donald Trump.