D. Trump tvrdí, že s čínskym prezidentom hovoril o clách

Washington 25. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump hovoril s čínskou hlavou štátu Si Ťin-Pchingom o clách. Americký líder to uviedol v rozhovore, ktorý v piatok zverejnil časopis Time. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Dve najväčšie svetové ekonomiky sa ocitli v eskalujúcom obchodnom konflikte, v rámci ktorého na seba uvalili mimoriadne vysoké dovozné clá. Peking popiera, že vedie rokovania s Washingtonom. Trump v rozhovore, ktorý sa uskutočnil v utorok (22. 4.), uviedol, že dohodu s Čínou očakáva v najbližších týždňoch. „Existuje číslo, pri ktorom sa budú cítiť pohodlne,“ povedal Trump v súvislosti s clami. „Nemôžeme im však dovoliť, aby na nás zarobili bilión dolárov,“ dodal. Trump clá obhajuje ako odvetu za nekalé obchodné praktiky Číny. Sľubuje si od nich aj obnovenie priemyselnej výroby.



Trump začiatkom apríla oznámil, že USA zavádzajú plošné clá vo výške najmenej 10 % na prakticky všetok dovoz do krajiny a ďalšie vyššie clá pre množstvo obchodných partnerov, čo vyvolalo značné turbulencie na akciových a finančných trhoch. Hoci mnohé z plánovaných ciel USA pozastavili na 90 dní s cieľom umožniť obchodné rokovania, na čínsky tovar naďalej platia osobitné clá až do výšky 145 %. Peking na kroky Washingtonu reagoval odvetnými clami na americké výrobky vo výške až 125 %.