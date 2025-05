D. Trump: USA budú mať nad U. S. Steel naďalej kontrolu

Washington 26. mája (TASR) - Spojené štáty budú mať aj po vytvorení partnerstva medzi U. S. Steel a japonskou Nippon Steel nad americkou spoločnosťou naďalej kontrolu. Uviedol to koncom minulého týždňa americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump v piatok (23. 5.) podporil ponuku japonskej spoločnosti Nippon Steel v hodnote 14,9 miliardy USD (13,18 miliardy eur) na americký oceliarsky koncern U. S. Steel. Na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že ich „plánované partnerstvo“ vytvorí „minimálne 70.000 pracovných miest a do americkej ekonomiky naleje 14 miliárd USD“.



V piatok viac podrobností neuviedol, avšak po požiadavkách médií, aby poskytol viac detailov, v nedeľu dodal, že americkú firmu budú aj naďalej kontrolovať USA, ináč by dohoda uzatvorená nebola. „Je to investícia a čiastočné vlastníctvo. (Americká firma) bude kontrolovaná Spojenými štátmi,“ dodal Trump.



Podľa údajov Svetovej asociácie pre oceľ (WSA) spojenie U. S. Steel a Nippon Steel vytvorí tretiu najväčšiu oceliarsku spoločnosť na svete z pohľadu produkcie. Väčšie budú iba čínska Baowu Steel Group a v Luxemburgu sídliaca ArcelorMittal.



(1 EUR = 1,1301 USD)