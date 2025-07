D. Trump: USA uzatvorili s Vietnamom obchodnú dohodu

Washington 2. júla (TASR) - Spojené štáty a Vietnam dosiahli dohodu o vzájomnom obchode. Oznámil to v stredu na svojej sociálnej sieti Truth Social americký prezident Donald Trump s tým, že Vietnam nebude na tovary z USA uplatňovať žiadne clo. Za to bude môcť do Spojených štátov vyvážať svoje produkty za zhruba polovičné clo oproti tomu, ktoré na Vietnam Trump uvalil začiatkom apríla. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Trump uviedol, že dohoda stanovuje clo na dovoz vietnamských tovarov do USA na úrovni 20 %. To je výrazne menej než 46-percentné clo, ktoré Trump stanovil na vietnamské produkty 2. apríla, keď oznámil „Deň oslobodenia Ameriky“. V rámci neho zverejnil vysoké recipročné clá na výrobky z viacerých krajín. Na druhej strane, je to dvojnásobok v porovnaní s plošnými clami, ktoré platia v súčasnosti.



Trump zároveň dodal, že tovary, ktoré budú prúdiť do USA cez Vietnam, budú čeliť clu vo výške 40 %. Naopak, Vietnam nebude na produkty z USA uplatňovať žiadne clo.



Oznámenie prichádza týždeň pred posledným termínom, ktorý Trump určil na dohody medzi USA a ďalšími štátmi. V stredu 9. júla vyprší 90-dňový odklad uplatnenia vysokých ciel stanovených Trumpom 2. apríla, pričom počas tejto lehoty platia plošné 10-percentné clá. Doteraz s Američanmi neuzatvorila dohodu ani Európska únia a ako Trump oznámil v týchto dňoch, ďalší odklad konečného termínu neplánuje.