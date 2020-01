Trump: USA môžu zaviesť clá na európske tovary

Davos 22. januára (TASR) – USA zavedú bolestivé clá na dovoz z Európskej únie, pokiaľ sa obe strany čoskoro nedohodnú na obchodnej dohode, uviedol v stredu americký prezident Donald Trump.



"Musia konať relatívne rýchlo," povedal Trump na tlačovej konferencii pred odchodom zo Svetového ekonomického fóra v Davose. Dodal, že zatiaľ bol voči Únii zdržanlivý, keďže bol zaneprázdnený dokončením nedávno podpísanej čiastočnej dohody s Čínou.



"V skutočnosti je to s nimi ťažšie než s Čínou," povedal Trump o EÚ deň po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



"Ak niečo nedostaneme, budem musieť prijať opatrenia, a tými opatreniami budú vysoké clá na autá a ďalšie veci," povedal Trump v separátnom rozhovore pre CNCB. EÚ podľa neho využívala USA, teraz však nemá inú možnosť, ako uzavrieť obchodnú dohodu. "Dlhé roky sme mali obrovský deficit v obchode s Európou, vyše 150 miliárd dolárov," uviedol Trump. Dodal, že by bol prekvapený, ak by nakoniec musel zaviesť clá, verí totiž, že sa s EÚ nakoniec dohodne.



Podľa oficiálnych čísel v roku 2018 skončila bilancia obchodu s tovarmi a službami Spojených štátov s EÚ s deficitom 109 miliárd dolárov.



Americký minister financií Steven Mnuchin povedal v Davose, že clá sú nástrojom Washingtonu pri presadzovaní jeho cieľov, ktoré fungujú. "Je nepochybné, že prezidentove clá boli veľkou motiváciou pri všetkých obchodných dohodách," uviedol počas panelovej diskusie, pričom odkazoval na clá, ktoré boli použité pri uzatváraní nedávnych dohôd s Čínou, Mexikom a Kanadou.